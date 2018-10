المتوسط:

انتعشت الأسهم الأمريكية بأكثر من اثنين في المئة يوم الثلاثاء بعد تقارير أرباح متفائلة من شركات كبرى بينها يونايتد هلث وجولدمان ساكس، فضلا عن بيانات اقتصادية قوية.

وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مارس آذار.

واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 547.81 نقطة، أو ما يعادل 2.17 بالمئة، إلى 25798.36 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 60.06 نقطة، أو 2.18 بالمئة، إلى 2810.85 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 215.13 نقطة، أو 2.9 بالمئة، مسجلا 7645.87 نقطة.

The post ارتفاع وول ستريت أكثر من 2% appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية