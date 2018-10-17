معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة يحيل التعديلات على قانون الشرطة الجديد لمجلس النواب

بنغازي 16 أكتوبر 2018 ( وال ) –أحال معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف أمس الاثنين التعديلات على قانون الشرطة الجديد إلى مجلس النواب.

وأثنى معالي وزير الداخلية – خلال لقاءه بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، برئيس اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات الواردة على قانون الشرطة الجديد، عقيد توفيق الدرسي – على اللجان التي عملت على التعديلات، والسادة أعضاء مجلس النواب، معربًا عن أمله بسرعة صدور القانون.

الجدير بالذكر أنه وردت عديد الملاحظات على القانون الجديد، وتشكلت عديد اللجان لدراسته حيث تولت اللجنة الأولى التي ترأسها عقيد عمر محمد السمساري، وضمت المقدم فتحي عبدالسلام المرتضي، والمقدم وائل أحمد ديبك، والمقدم أستاذ ناجي الصالحين حماد، الدراسة الأولية للقانون وإجراء العديد من التعديلات عليه.

وتولت اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية المكلف، برئاسة العقيد دكتور محمد فرج سليمان، والمقدم زياد عبدالسلام المهدوي مهمة التواصل مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة العديد من الملاحظات حول القانون.

وتضم اللجنة التي يرأسها العقيد توفيق الدرسي والمشكلة بقرار معالي وزير الداخلية رقم 333 لسنة 2018 ميلادي، كل من المقدم أستاذ ناجي الصالحين حماد، والدكتور صلاح محمد المغربي، وهي التي قدمت الملاحظات الأخيرة على القانون.

يشار إلى أن قانون الشرطة الجديد سبق لمجلس النواب التصويت عليه وتأخر صدوره لورود ملاحظات على صياغته النهائية. وبحسب مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.( وال – بنغازي ) س ع

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