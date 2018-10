انطلاق أعمال منتدى عمار السنوي للتطوير العقاري

المتوسط:

انطلقت في تونس اليوم الأربعاء، أعمال منتدى عمار السنوي للتطوير العقاري، برعاية صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة “إتش بي”.

المنتدى الذي شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال، وممثلين عن المؤسسات الحكومية الليبية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، سيناقش سُبل استكمال تنفيذ مشاريع الإسكان المتوقفة، وإمكانية تطوير القطاع العقاري في ليبيا.

وسيقام على هامش المنتدى، الذي سيستمر حتى الخميس، معرضٌ تشاركُ فيه العديد من الشركات العقارية، مع توقّعات بحضور 400 مشارك، وممثلين عن 100 مؤسسة.

