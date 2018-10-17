الصحاري يبدأ في استقبال طلبات حوالات الدراسة والعلاج

أعلن مصرف الصحاري الأربعاء البدء في استقبال طلبات حوالات الدراسة والعلاج وفق ما نص عليه منشور ضوابط بيع النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي، وامثثالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

وأوضح المصرف على صفحته الرسمية أن الحد الأقصى المسموح بتحويله للخارج 50 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وفقا لضوابط النقد الأجنبي.

واشترط المصرف تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن المستشفيات أو المراكز العلاجية تتضمن تفاصيل رقم حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج إليها مصدقاً عليها من السفارة الليبية بدولة المستفيد.

أما التحويل لأغراض الدراسة بالخارج فاشترط المصرف أن تكون المؤسسة التعليمية المراد التحويل إليها معتمدة لدى هيئة الاعتماد بالدولة بلد الدراسة، مع تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة إليها.

وكان مصرف الصحارى أعلن بداية الشهر الحالي إعادة تفعيل منظومة الحوالات السريعة “ويسترن يونيون “ لمخصصات أرباب الأسر، ومخصصات الحوالات للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للشخص؛ بناءً على منشور رقم 9 لمصرف ليبيا المركزي للعام الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية