بلدي طبرق و أعيان و مشايخ المدينة يثمنون دور دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني

قرنادة 17 أكتوبر 2018 (وال) – ثمنت مدينة طبرق متمثلة في بلديتها ومشايخها وأعيانها جهود دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني في خدمة البلدية، وذلك خلال زيارة له بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة صباح اليوم الأربعاء.

وشارك في اللقاء الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، كل من وكيل بلدية طبرق الأستاذ عبدالله أسحام، ومدير جهاز الإسكان والمرافق بطبرق المهندس الطاهر الطيب الشريف، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتحلية المهندس فتح الله سليم.

وقدم وفد بلدية طبرق شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبله لضمان سير المشاريع الخدمية في البلدية على أكمل وجه، ووضعه السبل الكفيلة لحلحلة العراقيل التي واجهت تلك المشاريع حتى قاربت جلها على الانتهاء.

وأكد الوفد على دعمهم لشرعية البرلمان، والحكومة المنبثقة عنه ألا وهي الحكومة الليبية المؤقتة و عدم اعترافهم بأي جسم سياسي آخر.(وال – قرنادة) إ م/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال