مصر تدخل منافسة أعلى ناطحات السحاب في العالم

أعلنت شركة Idia Design، عن استعدادها لتدشين أبرز مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وهو بناء برج أطول من برج خليفة في دبي.

حيث نشرت الشركة فيديو خاص للبرج الذي يبلغ طوله 1000 متر ويعد من أطول الأبراج حول العالم، ويضم البرج أماكن خاصة للتسوق، والسكن، والاستجمام.

هذا وسيكون البرج المصري أطول من برج خليفة في دبي بفارق 172 مترا، إذ يبلغ طول برج خليفة 828 مترا فقط، كما سيسمى البرج المصري بـ Oblisco CapitaleTower، وهو مصمم على شكل المسلات الفرعونية المصرية.

