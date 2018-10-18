أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 18/10/2018 وسعر الذهب والفضة

هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018 بشكل نسبي مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.430 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.250 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.980 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.400 دينار 5.380 دينار اليورو 6.230 دينار 6.150 دينار الجنية الاسترليني 6.980 دينار 6.900 دينار الليرة التركية 1.05 دينار 0.97 دينار الدينار التونسي 2.00 دينار 1.92 دينار الجنية المصري 0.303 دينار 0.295 دينار الدولار الكندي 4.180 دينار 4.100 دينار الدينار الاردني 7.500 دينار 7.420 دينار حوالات دبي-تركيا 5.500 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 155 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 180.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 206.6 دينار

كسر الفضة = 2.1 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 4.200 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = – دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.