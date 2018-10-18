الدولار يختتم السوق السوداء على ارتفاع امام الدينار

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي استقراره على ارتفاع في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.420 دينار ليبي للبيع و 5.400 دينار للشراء, ليواصل الدولار عند هذا المستوى منذ عدة أيام مع تسجيل اختراقات طفيفة للأعلى.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.430 دينار ليسجل لاحقاً مستويات مرتفعة وصلت إلى 5.46 دينار قبل أن ترتفع عند الاغلاق الرسمي إلى5.420 دينار.

وبلغ سعر اليورو اليوم للبيع مع ختام تعاملات السوق الموازي 6.250 دينار، بينما ارتفع الجنية الاسترليني إلى 7.000 دينار.

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بدوره, وجه مصرف ليبيا المركزي خطاباً إلى المدراء العامين بالمصارف التجارية ومدير عام شركات معاملات الخدمات المالية بشان الـ500 دولار التي تم إضافتها للمواطنين بمخصصات الاسرعن سنة 2018, وطالب المركزي المصارف التجارية بموافاته بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرفهم نهاية يوم 30 أكتوبر 2018 والمعنية ببدء صرف الـ 500 دولار لكل مواطن التي تمت إضافتها لمخصصات الاسر .

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار مع ترنح حالة الاصلاح الاقتصادي، ويحاول السوق الموازي التمسك بمستوى فوق الـ5 دينار.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة تذبذباً واضحاً في السوق الليبية، ورغم ذلك لازال سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي فوق سقف الخمس دنانير للدولار الواحد في حين كان المركزي قد شدد في الإصلاحات الاقتصادية أن لا يزيد سعر صرفه عن 3.900.