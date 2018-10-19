معالي وزير الاقتصاد : سيتم إرسال مواد غذائية إلى الجنوب بعد التنسيق مع رئيس فرع ديوان الوزراء هناك

البيضاء 19 أكتوبر 2018 (وال) – وجه معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر رسالة عاجلة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، لإيعاز رئيس فرع ديوان الوزراء بالجنوب، للحضور إلى مقر وزارة الاقتصاد بمدينة البيضاء، للتشاور حول آلية تسليم السلع الغذائية من صندوق موازنة الأسعار.

وقال عصر إن هذا الإجراء جاء للتخفيف من معاناة سكان الجنوب، خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من شح في المواد الغذائية.

وأضاف عصر في الرسالة أن هذا الإجراء سيتم وفق إمكانات الصندوق، وستتم مراقبة وصول المواد الغذائية بالطرق الرسمية لضمان وصولها إلى الجميع. (وال – البيضاء) س ع/ ع ع

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