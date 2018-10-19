الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط تنفيان وقوع احتجاجات بميناء الحريقة

بنغازي 19 أكتوبر 2018( وال) – أصدرت شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس بيانًا مشتركًا حول أخبار الاحتجاجات المتداولة عبر وسائل الإعلام بميناء الحريقة.

وجاء البيان ردًّا على التقارير الإخبارية الزائفة التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام الليبية والعالمية.

وأوضح البيان أن الشركة، والمؤسسة تؤكّدان رسميا بأنّه لم يكن هنالك أي احتجاجات في اليومين الماضيين بمناطق عمليات الحريقة، سواء كان ذلك في الميناء أو في مقر شركة الخليج العربي للنفط.

وتسعى كل من المؤسسة والشركة من خلال إصدارهما لهذا البيان إلى التأكيد على أنّ التقارير التي تم تداولها مؤخرا غير صحيحة بتاتا و كاذبة، وتشدد على ضرورة إبقاء الإنتاج ومنشآت النفط الليبية بعيدا عن الصراعات السياسية المستقطبة، في الإعلام و على أرض الواقع. ( وال – بنغازي) س ع / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال