تشيكل لجنة لإعداد مشروع ميزانية 2019

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري تشكيل اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، لسنة 2019 وللاجتماعات المقررة لمناقشة الميزانية العامة.

وطالبت الوزارة بالنقاط بتقرير الإيرادات والمصروفات الفعلية، وكشف بالحوالات المالية المحالة للجهة من إدارة الخزانة، بالإضافة إلى المصروف الفعلي منها والرصيد الدفتري، وقيمة الصكوك المعلقة، وكشف بالتعويضات المالية.

في ذات السياق أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أنها قامت بإحالة مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج عن شهري مايو ويونيو إلى مصرف ليبيا المركزي.

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