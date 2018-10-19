الكبير يلتقي وزير المالية التشادي و نظرائه في دول المغرب

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبيرُ بوزيرِ الشؤونِ المالية والميزانية لدولةِ تشاد علالي أبكر ، وتمّ خلالَ هذا اللقاء مناقشةُ إعادةِ جدولةِ القرض القائم بين دولةِ ليبيا ودولةِ تشاد منذُ ألفين وتسعة لتسويته.

كما التقى الكبير بمُحافِظِي المصارفِ المركزيّةِ المغاربيّة، وذلكَ على هامشِ الاجتماعاتِ السنويّةِ لصندوقِ النقدِ، والبنكِ الدوليين لسنةِ 2018. والتي دارت في الفترة مابين 11-13 من اكتوبر الجاري .

وتطرَّقَ اللقاءُ إلى بحثِ سُبلِ العمل على تنميةِ التجارةِ البينيّةِ، وتبادُلِ الخبراتِ في مجال الحدِّ من مَخاطِر غَسلِ الأموال، وتمويلِ الإرهابِ، والاتفاقِ على عقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ بين الجميع، إضافةً إلى تنسيقِ المَواقفِ والجهودِ بين المَصارفِ المركزيّةِ في الدُّولِ الشقيقة.

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