الدولار يحافظ على ارتفاعه أمام الدينار بالسوق السوداء والمركزي ينفي شائعات

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي استمراره على حالة الارتفاع في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.440 دينار ليبي للبيع و 5.420 دينار للشراء, ليحافظ الدولار على ارتفاعه رغم الاعلان عن الاصلاحات الاقتصادية والبدء بتنفيذها منذ عدة أسابيع.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي يوم امس عند سعر 5.430 دينار ليسجل لاحقاً مستويات مرتفعة وصلت إلى 5.46 دينار قبل أن ترتفع عند الاغلاق الرسمي إلى5.420 دينار.

واستقر سعر اليورو اليوم في تعاملات السوق الموازي عند 6.250 دينار، بينما استقر الجنية الاسترليني عند 7.000 دينار.

المركزي ينفي

وأعلن مصدر بمصرف ليبيا المركزي نفيه التام صحة الورقة المتداولة بخصوص إعلان المصرف المركزي البدء بصرف مخصصات أرباب الأُسر الإضافيّة للعام الحالي بقيمة 500 دولار نهاية الشهر الجاري. يذكر أن بعضَ وسائلِ الإعلام قد تداولت اليوم ورقة منسوبة للمصرف المركزيّ بشأن البدءِ بصرف 500 دولار لكل مواطن، والتي تم إقرار إضافتِها لمخصصات أرباب الأسر عن العام الحالي 2018.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار مع ترنح حالة الاصلاح الاقتصادي، ويحاول السوق الموازي التمسك بمستوى فوق الـ5 دينار. وتشهد أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة تذبذباً واضحاً في السوق الليبية، ورغم ذلك لازال سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي فوق سقف الخمس دنانير للدولار الواحد في حين كان المركزي قد شدد في الإصلاحات الاقتصادية أن لا يزيد سعر صرفه عن 3.900.