شركة الخليج ومؤسسة النفط تنفيان تنظيم الاحتجاجات بميناء الحريقة في طبرق

نفت شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، تنظيم احتجاجات في اليومين الماضيين بمناطق عمليات ميناء الحريقة بمدينة طبرق شرق ليبيا، أو في مقر شركة الخليج العربي.

وأكدت الشركة والمؤسسة في بيانهما المشترك، ردّا على التقارير الإخبارية الزائفة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الليبية والعالمية، على أنّ التقارير التي تم تداولها مؤخرا غير صحيحة بتاتا و كاذبة، حسب قولهما.

وشددت شركة الخليج ومؤسسة النفط، على ضرورة إبقاء الإنتاج ومنشآت النفط الليبية بعيدا عن الصراعات السياسية المستقطبة، في الإعلام وعلى أرض الواقع، وفق ما ذكر البيان الذي تحصلت ليبيا الخبر على نسخة منه اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية ووكالة رويترز عن مصادر قبلية، أن بعض المواطنين من قبيلة العبيدات نظموا مظاهرة في ميناء الحريقة النفطي مساء أمس الخميس، احتجاجًا على تعيين علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.

وذكر أحد أفراد قبيلة العبيدات للوكالة، أن المتظاهرين يحتجون على قرار حكومة الوفاق الوطني تعيين علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد، حيث تظاهروا عند بوابة الميناء ومنعوا دخول أو خروج السيارات.

ووفقا لما نقلته بعض وسائل الإعلام، فقد نظم عدد من قبيلة العبيدات هذه الاحتجاجات بعد تكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوطني، الذي كان وزيرا للخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي، باعتباره أحد المتهمين بالضلوع في قضية اغتيال عبدالفتاح يونس العبيدي.

وكان عبدالفتاح رئيس الأركان السابق قد اغتيل في 28 يوليو 2011 رفقة مرافقيه، إبان معارك التحرير في ثورة 17 فبراير وسط ظروف غامضة، بعد استدعائه من الخطوط الأمامية للمواجهات لغرض التحقيق، عندما كان متواجدًا في ذلك الوقت بغرفة عمليات الجيش بمدينة اجدابيا.

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