مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق متباينة

أنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية متباينة يوم الجمعة مع تجاذب السوق بين أرباح قوية من بروكتور آند جامبل واستمرار القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على نمو الاقتصاد الأمريكي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 64.89 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 25444.34 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.00 نقطة، أو 0.04 بالمئة، ليغلق عند 2767.78 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 36.11 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 7449.03 نقطة.

