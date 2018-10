تمكنت مجموعة HB Group التي يملكها رجل الأعمال “حسني بي” من الحصول على وكالة شركة “كيا”، عملاق صناعة السيارات الكورية.

كما شرع “بي” باستيراد كميات من سيارات “كيا” باعتماد مصرفي ضخم، والتي يتوقع وصولها إلى السوق الليبي قريباً.

يُذكر أن المصارف الليبية فتح أبواب التقدم للحصول على الاعتمادات بسعر الصرف الذي حدده مصرف ليبيا المركزي “3.9د.ل”.

