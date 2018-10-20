الوطنية للنفط تعقد اجتماعها الثاني مع راس لانوف

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة رأس لانوف، الاجتماع الفني الثاني للتصنيع، بمقر الشركة بمدينة رأس لانوف، لبحث المشاريع الجاري تنفيذها والمتوقفة. إضافة إلى ملف إعادة تأهيل المجمع الصناعي والمرافقة التابعة له ومستهدفاتها للعام القادم.

وأكد الحاضرون في الاجتماع، على الضرورة لإنجاز عمليات الكشف المطلوبة وتطبيق لوائح إجراءات السلامة، وتقييم وضع الشركة الحالي، استعداداً لتأهيل المصانع والمرافق ودراسة البدائل الممكنة لإعادة تشغيل المصانع.

وحضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات، جاد الله العوكلي، وكل من المدير العام للصناعات النفطية، عياد زناد، ومدير إدارة البتروكيماويات والغاز، الدكتور المحبوب ادريد، ومدير عام التفتيش والقياس،عبدالرحمن العبيدي، وعدد من المختصين بالإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة. إضافة إلى رئيس لجنة الإدارة بشركة راس لانوف شعبان ابسيبسو، وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من المدراء العامين ومدراء الإدارات ومراقبين من الادارات المعنية بالشركة.

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