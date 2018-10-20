«المركزي» بالبيضاء: 1.5 مليار دينار متوسط قيمة الصكوك المتداولة شهريا

أظهر تقرير حديث لمصرف ليبيا المركزي البيضاء، أن عدد الصكوك المتداولة بشكل يدوي بالكامل بلغ 914.66 مليون صك خلال العام 2016، تصل قيمتها إلى نحو 25.5 مليار دينار، أي بما يعادل 1.5 مليار دينار متوسط قيمة الصكوك المتداولة شهريا.

وقال التقرير الصادر في أكتوبر الجاري، إن «غالبية المدفوعات بين المصارف تتم من خلال نظام المقاصة اليدوية، التي يجري عبرها تحصيل الصكوك الورقية وكذلك الصكوك الإلكترونية في آن واحد بطريقة يدوية، كذلك الحال مع الجهات الحكومية وبعض الكيانات التجارية حيث تستخدم الصكوك التي يتم تحصيلها عن طريق غرفة المقاصة بنغازي بشكل يدوي»، محذرا من أن ذلك «يجعل النظام عرضة لمخاطر التزوير والاحتيال بنسبة عالية جدا».

وعلى الصعيد التنظيمي، أشار التقرير إلى منشور من جناح الرقابة على المصارف ينظم عمل غرفة مقاصة بنغازي، من حيث عدد الجلسات الأسبوعية ومواعيد الاستحقاق، مرحليا لا توجد عملية المقاصة البينية بين المصارف حيث لا يوجد ترتيب للتشغيل البيني المحلي الخاص بين مختلف المصارف. وتمثل المقاصة العادية نسبة 70٪ من المدفوعات الأخرى (البطاقات، والدفع عبر النقال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط