«المركزي» بالبيضاء: 22.5 % نسبة القروض المصرفية المتعثرة في ليبيا مقابل 6% عالميا

أظهر تقرير «الاستقرار المالي» الصادر عن المصرف المركزي بالبيضاء، أن مخصصات الديون للقطاع المصرفي لا تغطي كامل الديون المتعثرة، مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة تتراوح بين 12% و 22.5% خلال الفترة من العام 2008 ـ 2016.

وحذر التقرير الصادر في أكتوبر الجاري من ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالمعايير الدولية، التي تفترض عدم تجاوز نسبة القروض المصرفية المتعثرة 6%، منوها إلى ضعف الجوانب الفنية والبشرية بإدارة الائتمان في القطاع المصرفي الليبي.

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وأضاف أن هذه التطورات دفعت مصرف ليبيا المركزي إلى حث القطاع المصرفي على تطوير سياسات منح الائتمان، وإعادة جدولة الديون المتعثرة وزيادة مخصصات الديون، وتفعيل إدارة المخاطر وتطبيق معايير الحوكمة في القطاع.

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