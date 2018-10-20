«المركزي» بالبيضاء: استخدام البطاقات المصرفية كأداة دفع «ضعيف للغاية»

قال المصرف المركزي في البيضاء، إن استخدام البطاقات المصرفية ضعيف جدًا في ليبيا، مشيرا إلى أن عملية اختراق هذا المنتج للسوق «لا تزال ضحلة للغاية».

ونوه في تقرير «الاستقرار المالي» الصادر حديثا، إلى «ضعف أداء الشبكة في آلات السحب الذاتي (ATM)، مشيرا إلى الانقطاع المستمر وعدم تواصل الخدمة.

وتصدر المصارف بطاقات خاصة مثل (بطاقة زاد لمصرف الوحدة، وبطاقة وطني للتجاري الوطني والبطاقات الدولية «ماستر كارد» المعرفة للاستخدام المحلي لمصرف الأمان، وبطاقة نمو لمصرف شمال افريقيا وبطاقة الطالب وصديق لمصرف الجمهورية، وبطاقة مصرف الصحاري)

ووفق بيانات تقرير «الاستقرار المالي» فإن «أغلبية المصارف لا تعمل على تنمية شبكات نقاط البيع لديها، وعدد محطات نقاط البيع المثبتة المعلن عنه مضلل إلى حد ما».

ونوه إلى أن «العديد من المحلات تمتلك أجهزة نقاط البيع من عدم مصارف (تركيب محطات متعددة في منفذ واحد يعني عدم انتشار البطاقة الوطنية) ويعالج كل مصرف معاملات البطاقات من خلال شبكته الخاصة بالنسبة للمصارف غير المنضوية تحت بطاقة نمو».

وأرجع ذلك إلى «عدم وجود ترتيبات التشغيل البيني محليا، وعدم الربط البيني لشبكات البطاقات ما يسبب عدم كفاءة النظام وارتفاع التكلفة».

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