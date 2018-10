تونس تعتزم بيع سندات دولية بقيمة مليار دولار

المتوسط:

أكد مصدر حكومي تونسي اليوم السبت أن البلاد تعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار هذا الأسبوع.

وتعتزم تونس بيع سندات منذ الربع الأول من العام للمساعدة في خفض عجز الموازنة لكن الخطوة تأجلت أكثر من مرة.

وقال المصدر إن الجهات التي اختيرت لإدارة الطرح هي دويتشه بنك وجيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب وناتيكسيس.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس مما مهد الطريق لإصدار السندات.

وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.

وحظيت تونس بإشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات ”الربيع العربي“ في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.

