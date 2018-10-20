المركزي البيضاء : متوسط قيمة الصكوك المتداولة 1.5 مليار دينار شهرياً

البيضاء 20 أكتوبر 2018 (وال)- كشف تقرير لمصرف ليبيا المركزي البيضاء، إن عدد الصكوك المتداولة بشكل يدوي بالكامل بلغ 914.66 مليون صك خلال العام 2016، والتي تصل قيمتها إلى نحو 25.5 مليار دينار، أي بما يعادل 1.5 مليار دينار متوسط قيمة الصكوك المتداولة شهرياً .

وأوضح التقرير الصادر في شهر أكتوبر الحالي، أن غالبية المدفوعات بين المصارف؛ تتم من خلال نظام المقاصة اليدوية والتي يجري عبرها تحصيل الصكوك الورقية، وكذلك الصكوك الإلكترونية في آن واحد بطريقة يدوية، كذلك الحال مع الجهات الحكومية، حيث تستخدم الصكوك التي يتم تحصيلها عن طريق غرفة المقاصة بنغازي بشكل يدوي، محذراً من إن ذلك يجعل النظام عرضة لمخاطر التزوير والاحتيال بنسبة عالية جداً .

وأشار التقرير إلى منشور من جناح الرقابة على المصارف؛ ينظم عمل غرفة مقاصة بنغازي، من حيث عدد الجلسات الأسبوعية ومواعيد الاستحقاق، ولا توجد عملية المقاصة البينية بين المصارف حالياً، حيث لا يوجد ترتيب للتشغيل البيني المحلي الخاص بين مختلف المصارف، وتمثل المقاصة العادية نسبة 70٪ من المدفوعات الأخرى، والبطاقات، والدفع عبر النقال . (وال-البيضاء) ع ط / ر ت

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