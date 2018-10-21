المركزي يبحث الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

بحثت إدارة المصرف المركزي الأحد، مع مُدراء المصارف التجارية الصعوبات التي تواجه المصارف في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح المركزي على صفحته الرسمية إن الاجتماع تطرق إلى المقاصة الإلكترونية وإصدار الصكوك وخدمات الدفع واستكمال متطلبات تطوير تلك الخدمات بخاصة في مدن الجنوب.

وناقشت إدارة المركزي مع المصارف التجارية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر ان المصارف التجارية شرعت في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج وفتح الاعتمادات المستندية. المنصوص عليها ضم برنامج الإصلاحات الاقتصادية

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