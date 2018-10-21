اقتصاد

المركزي يبحث الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

تم النشر منذُ 22 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

بحثت إدارة المصرف المركزي الأحد، مع مُدراء المصارف التجارية الصعوبات التي تواجه المصارف في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح المركزي على صفحته الرسمية إن الاجتماع تطرق إلى المقاصة الإلكترونية وإصدار الصكوك وخدمات الدفع واستكمال متطلبات تطوير تلك الخدمات بخاصة في مدن الجنوب.

وناقشت إدارة المركزي مع المصارف التجارية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر ان المصارف التجارية شرعت في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج وفتح الاعتمادات المستندية. المنصوص عليها ضم برنامج الإصلاحات الاقتصادية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك