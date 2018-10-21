“صنع الله” يقف على الصعوبات التي تواجه شركة طيران النفط

طرابلس-العنوان

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اليوم الأحد اجتماعاً لمناقشة نشاط شركة طيران النفط والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وبحسب المكتب الإعلامي أشاد صنع الله بالدور البارز الذي تقوم به شركة طيران النفط، مشيرا بأنها تمتلك إمكانيات مادية وبشرية ستمكنها من التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأكد صنع الله خلال الاجتماع بأن المؤسسة الوطنية ستقدم كل الدعم لشركة طيران النفط بما يضمن لها حصة في سوق النقل الجوي، وإعطائها الأولية في كل الأنشطة التي تتضمن خدماتها.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة عضو مجلس الإدارة العماري محمد العماري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير لشركة طيران النفط عزالدين عثمان، وعضو مجلس إدارة شركة طيران النقط رمضان البركي.

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