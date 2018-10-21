تحذير للمواطنين من بيع حصة النقد الأجنبي

حذر مصرف التجارة والتنمية، المواطنين من بيع الأرقام الوطنية من أجل أن يستفيد آخرين من الحصة السنوية من العملة الأجنبية مقابل مبالغ زهيدة.

وقال المصرف في بيان، مساء الأحد، أن التنازل عن الأرقام الوطنية لهذه الغاية قد يؤدي إلى عواقب سلبية، موضحا أن المشتري قد يقوم تحويل الأموال عبر حسابات البائع عبر القنوات المشروعة إلى طرق مشبوهة بتجارة المخدرات أو غسيل الأموال أو حتى لدعم الإرهاب.

وأضاف المصرف أن البائع يحاسب على ذلك حيث أن هذه الأمور تمس الأمن القومي ولا مجال للتعاطف فيها أو التحجج بعدم المعرفة والدراية.

وأشار مصرف التجارة والتنمية إلى أن بيع الأرقام الوطنية يطيل عمر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد عبر فتح المجال لفئة من تجار السوق الموازية للتحكم بأسعار الصرف وسحب الكم الأكبر من العملة الأجنبية عن طريق المواطن ومن ثم إعادة تدوير الأزمة والعودة إلى نقص السيولة وغلاء الأسعار.

وأكد المصرف أنه لن يسمح لمشتريّ الأرقام الوطنية وصور جوازات السفر أو البطاقات الشخصية أو التوكيلات المزورة بتعبئة النماذج للحصول على المخصصات المقررة من مصرف ليبيا المركزي بما فى ذلك علاوة أرباب الأسر أو الحصة السنوية من العملة الأجنبية أو أي تحويلات يسمح بها مصرف ليبيا المركزي، مبينا أنه سيقدم كل الخدمات لأصحاب الحسابات لديه بعد التأكد من شخصية طالب التحويل والتأكد من صحة مستنداته.

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