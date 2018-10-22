الدولار يقفز لأعلى مستوى خلال اسبوع أمام الدينار بمستهل السوق الموازي اليوم

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.500 دينار ليبي للبيع و 5.480 دينار للشراء, ليسجل أعلى مستوى له خلال اسبوع بعد تذبذبه خلال الايام الماضية دون الـ 5.50 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.460 دينار ليسجل لاحقاً مستويات منخفضة وصلت إلى 5.43 دينار قبل أن تعاود الارتفاع عند الاغلاق الرسمي إلى5.480 دينار.

وبلغ سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي عند 6.300 دينار، بينما ارتفع الجنية الاسترليني 7.000 دينار.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار مع ترنح حالة الاصلاح الاقتصادي، ويحاول السوق الموازي التمسك بمستوى فوق الـ5 دينار، ويحمل خبراء اقتصاد سبب عدم هبوط الدولار بشكل ملحوظ بعد إطلاق الاصلاحات لتبطء خطوات المصارف وكذا تورط عدد من موظفيها بعرقلة الاصلاحات بالاضافة إلى محاولة تجار العملة تحقيق أكبر المكاسب بالتلاعب بالاسعار هبوطاً وارتفاعاً بشكل منظم.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة تذبذباً واضحاً في السوق الليبية، ورغم ذلك لازال سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي فوق سقف الخمس دنانير للدولار الواحد في حين كان المركزي قد شدد في الإصلاحات الاقتصادية أن لا يزيد سعر صرفه عن 3.900.