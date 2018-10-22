رئيس هيأة الاتصالات والمعلوماتية يبحث مشاكل قسم الموارد البشرية

بنغازي 22 أكتوبر 2018 (وال)- عقد السيد رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة المهندس مراد الشكري اليوم الاثنين، اجتماعًا دوريًّا ضم قسم الموارد البشرية بالهيأة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم الموارد البشرية محمود القديري وموظفو القسم، مناقشة عديد من المحاور التي تهم القسم؛ المتمثلة في أهم الأعمال المنجزة في القسم والوحدات التابعة له، إلى جانب مناقشة المشاكل والمعوقات والصعوبات التي تواجه القسم والوحدات التابعة له، وعرض المقترحات والأفكار للرفع من كفاءة أداء القسم، والتأكيد على أهمية الاجتماعات الدورية.

وقال رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري – لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير العمل بقسم الموارد البشرية، منبهًا في الوقت ذاته لجهود رئيس وأعضاء القسم في حرصهم على سير العمل بالهيأة.

وأكد المهندس مراد الشكري دعمه الكامل ومتابعته المستمرة، والوقوف من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القسم، وهو ما يضمن نجاح وتميز آلية العمل، وكافة الأقسام بالهيأة بشكل دائم ودؤوب.

وبدوره شدد رئيس قسم الموارد البشرية محمود القديري على العمل في أسرع وقت، وأنه لامجال للتراخي في إنجازه.

وأكد محمود القديري على الحرص الدائم، والإجادة في إنجاز كافة الأعمال المناطة بالقسم، والدور الإيجابي الذي يقوم به الموظفون المتميزون، وآلية العمل على المستجدات وكافة الأمور المتعلقة بالمراجعين، وتسيير خدماتهم بالشكل اللائق. (وال- بنغازي) م ك / ر ت

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