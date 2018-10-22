شركة مليتة للنفط والغاز ترفع إنتاجها في حقل “أبو الطفل”

طرابلس-العنوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن شركة مليتة للنفط والغاز، تمكنت من رفع إنتاجها من حقل أبوالطفل النفطي محققا مكاسب كبيرة مؤخرا، رغم التحديات الأمنية والقيود اللوجستية.

وقالت المؤسسة في بيان لها “بأن شركة مليتة للنفط والغاز أنهت إجراء اختبارات التشغيل لتوربينة الغاز الشمسية TC5 بتاريخ 13 أكتوبر 2018”. موضحة أن “التوربينة هي جزء من مشروع محرقة الضغط المنخفض والذي يعمل على زيادة كميات إنتاج غاز الآبار ذات الضغط المنخفض والذي ينتقل بعد ذلك إلى محطة تسييل الغاز (NGL)”.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع نجح في زيادة كميات المكثفات بحوالي 2000 برميل ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 9500 برميل في اليوم، وخفضت نسبة الغازات المنبعثة إلى الصفر.

وأشار البيان إلى أن الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار، المملوكة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، ساعدت في إتمام صيانة البئر رقم 56، وإعادته للإنتاج بقدرة 4800 برميل نفط في اليوم وحوالي 9 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن يتم الانتهاء من صيانة البئر A49 قبل نهاية العام، وبالتالي سيزيد الإنتاج بمقدار 1000 برميل في اليوم» بحسب بيان المؤسسة.

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