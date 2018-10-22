الوطنية للنفط تعلن رفع إنتاج حقل “أبوالطفل”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس عن تحقيق شركة مليته للنفط والغاز مؤخراً مكاسب كبيرة في حقل “أبوالطفل” النفطي، وذلك رغم كلّ التحديات الأمنية والقيود اللوجستية.

وأنهت شركة مليته للنفط والغاز إجراء اختبارات التشغيل لتوربينة الغاز الشمسية TC5 ، في الثالث عشر من أكتوبر الحالي.

وتعتبر هذه التوربينة جزء من مشروع محرقة الضغط المنخفض والذي يعمل على زيادة كميات إنتاج غاز الآبار ذات الضغط المنخفض ، والذي ينتقل بعد ذلك إلى محطة تسييل الغاز (NGL).

وقد نجح المشروع في زيادة كميات المكثفات بحوالي 2000 برميل ، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 9500 برميل في اليوم، وخفضت نسبة الغازات المنبعثة إلى الصفر.

وساعدت الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار ، المملوكة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، في إتمام صيانة البئر رقم 56، وإعادته للإنتاج بقدرة 4800 برميل نفط في اليوم وحوالي 9 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من صيانة البئر A49 قبل نهاية العام، وبالتالي سيزيد الإنتاج بمقدار 1000 برميل في اليوم .

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