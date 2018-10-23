الشحومي يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، الدكتور سليمان الشحومي، أن ارتفاع سعر الصرف الجديد للدولار بالسوق الموازي يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، بينما يرتكز السوق الموازي بكل من الكاش والصكوك.

وأضاف الشحومي أن المواطنين يواجهون مُشكلة الإجراءات التي تطلبها المصارف، والتي تأخذ وقتاً أكثر من اللازم، مُشيراً إلى أن سببها يعود إلى البيروقراطية ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الخوف من الرقابة ومتابعة مصدر الأموال يدفع الكثيرين إلى التعامل بسعر الصرف الأعلى.

ورأى مؤسس سوق الأوراق المالية أن كل هذه الأسباب لا تُشكل مبرراً جوهرياً لاستمرار فارق أسعار الصرف حتى الآن، موضحاً في ذات الوقت أن استقرار أسعار الصرف يتطلب استقرار سياسات وعمل المصارف لتتمكن من تحسين قدراتها الفنية والوصول إلاى المستوى المطلوب من السرية المصرفية.

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