أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23/10/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 حفاظه على ارتفاعه الملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.570 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.320 دينار.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.040 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.560 دينار 5.540 دينار اليورو 6.330 دينار 6.250 دينار الجنية الاسترليني 7.040 دينار 6.960 دينار الليرة التركية 1.040 دينار 0.960 دينار الدينار التونسي 2.030 دينار 1.950 دينار الجنية المصري 0.314 دينار 0.306 دينار الدولار الكندي 4.260 دينار 4.180 دينار الدينار الاردني 7.650 دينار 7.570 دينار حوالات دبي-تركيا 5.660 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 157 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 183 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 209 دينار

كسر الفضة = 2.13 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 4.250 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 5.90 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 5.90 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.