صنع الله: يدعو إلى إقامة شراكات في جميع مسارات عمل المؤسسة

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أهمية الفرص الاستثمارية في قطاع النفط الليبي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز المؤسسات الرئيسية من أجل بناء دولة تؤدّي دورها بشكل فعّال.

وشجع صنع الله خلال الخطاب الرئيسي الذي ألقاه في مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني (LBBC) الذي عقد بتونس العاصمة على مدى يومين، كل الحضور على القيام بدور فعّال خلال المرحلة القادمة في ليبيا.

وتطرّق صنع الله خلال كلمته التي ألقاها خلال اليوم الثاني من المؤتمر، إلى أهميّة تكريس مبدأ الشفافية في القطاع العام لتفنيد الاعتقاد السائد بغياب مبدأ الإنصاف في اتخاذ القرارات – وهويّة الجهات المستفيدة منها، مشددًا على ضرورة التزام ليبيا، وكل الأطراف الفاعلة فيها، بسيادة القانون.

وأضاف صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبذل كل ما بوسعها من أجل «مواجهة كل من يقف حائلًا دون انتعاش الاقتصاد الليبي».

وشدّد على القانون التجاري باعتباره دعامة هامة لخلق مؤسسات قوية، قائلًا إنّ: «حماية العقود والأصول والقيمة والاستثمار والعوائد هي السبيل نحو الخروج من الفوضى. وكلما زاد استثمار أصحاب المصالح، زاد التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار».

وتوجّه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية بالشكر للسفير البريطاني ولمديري مجلس الأعمال الليبي البريطاني (LBBC) لمساعدتهم في تأمين علاج أحد أعضاء المؤسسة الوطنية بالمملكة المتحّدة، عقب تعرّضه لإصابات في هجوم العاشر من سبتمبر الإرهابي.

وسلّط صنع الله الضوء على الفرص الهامة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وفي تطوير احتياطيات جديدة للغاز الطبيعي، مرحّبا بالمبادرة الإيجابية التي أبدتها ثلاث من أكبر شركات النفط العالمية عبر قرار استئناف نشاطاتهم في ليبيا.

كما اطلعت الوفود الحاضرة على الجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط لدعم التدريب والمراقبة والتعليم من أجل تطوير الخبرات الفنية في جميع عملياتها وفروعها، حيث طلب صنع الله من كلتا الحكومتين المساعدة في إيجاد حل لمسألة تأشيرة المتدربين، للسماح لجيل المؤسسة القادم من رواد النفط والغاز بالسفر والتعلم من نظرائهم البريطانيين.

واختتم صنع الله خطابه بالدعوة إلى إقامة شراكات في جميع مسارات عمل المؤسسة للمضي بقطاع النفط الليبي قدمًا نحو صناعات القرن الحادي والعشرين.

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