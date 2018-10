السعودية تتحكم بأسعار النفط وتضخ المزيد لتُطمئن المستثمرين

هوت أسعار النفط بعد أن قالت الرياض إنها ستضخ المزيد من النفط عند الحاجة لتطمئن المستثمرين قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية الشهر المقبل.

حيث نزل خام القياس العالمي برنت إلى 76.38 دولار وهو ما يقل عن المتوسط المتحرك لخمسين يوماً للمرة الأولى في شهرين.

كما يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران في الرابع من نوفمبر وتقول واشنطن إنها تريد وقف صادرات طهران.

هذا وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر استثماري في الرياض بأن سوق النفط في وضع جيد وأن السعودية تأمل أن توقع أوبك ومنتجو النفط الآخرون اتفاقاً في ديسمبر لتمديد التعاون في مراقبة سوق النفط وتحقيق استقرارها، مضيفاً أنه لن يستبعد إمكانية زيادة السعودية الإنتاج بين مليون ومليوني برميل يوميا عن المستويات الحالية مستقبلا.

من جهته قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو أن الشركة ستستغرق ثلاثة أشهر للوصول إلى طاقة إنتاج النفط القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً إذا اقتضت الحاجة.

