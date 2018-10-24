ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار بالسوق الموازي

بنغازي 24 أكتوبر 2018 (وال) – شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي استمراره على حالة الارتفاع في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 5.540 دينار ليبي للبيع، و5.520 دينار للشراء, ليحافظ على فارق الدينار والنصف عن السعر الجديد الذي أقره المصرف المركزي.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي أمس الثالاثاء عند سعر 5.570 دينار ليسجل لاحقاً مستويات منخفضة، وصلت إلى 5.52 دينار قبل أن يرتفع من جديد عند الإغلاق الرسمي إلى 5.550 دينار.

وبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في مستهل تعاملات السوق الموازي 6.340 دينار، بينما بلغ سعر الجنية الاسترليني 7.040 دينار.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة تذبذباً واضحاً في السوق الليبية، ورغم ذلك لازال سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي فوق سقف الخمس دنانير للدولار الواحد في حين كان المركزي طرابلس قد شدد في الإصلاحات الاقتصادية أن لا يزيد سعر صرفه عن 3.900.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال