الكبير يكشف عن مؤشرات اقتصادية إيجابية

توقّع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن تكون نسبة العجز في ميزانية العام الحالي 0%، وعدم وجود عجز في ميزان المدفوعات في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في البلاد.

توقّعات الكبير جاءت خلال تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في ملتقى مجلس الأعمال الليبي البريطاني المنعقد في تونس، وأشار خلالها إلى أن إنتاج البلاد النفطي، ودخلها منه، في تحسّن مستمر بينما ينخفض مؤشر التضخم.

وأضاف أنَّ قيمة الدينار بدأت هي الأخرى بالتعافي في السوق الموازية، على أمل أن تشهد ارتفاعات ملحوظة خلال الأسابيع المقبلة، مبيّنا وجود جهود يتم بذلها بالتعاون مع المصارف التجارية؛ بهدف تسهيل صرف الاعتمادات الشخصية.

وتحدّث الكبير عن الاستمرار في منح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع؛ بهدف دعم القطاع الخاص مشيرا إلى دعم المصرف لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء، وباقي مؤسسات الدولة، للنهوض بواقع خدماتها المقدّمة للمواطنين.

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