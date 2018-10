المتوسط/ وكالات:

أعلن وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأربعاء، عن طرح الأسبوع القادم مناقصة لبناء جسر مع البحرين، تتضمن الخدمات الاستشارية لإدارة

المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر.

وجاء تصريح الوزير السعودي على هامش مشاركته في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018″، المنعقد حاليا في الرياض.

وأوضح الوزير أن توجيهات قادة البلدين كانت المحرك الأول للبدء بمشروع هذا الجسر، الذي سيكون موازيا لجسر الملك فهد، ومشروع سكة الحديد، مضيفا أن تنفيذه سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص.

بدوره أشار وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين إلى أن مناقصة الخدمة الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الجديد ستطرح الأسبوع القادم من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وقال إن “هذه المرحلة سبقتها سلسلة من الخطوات المهمة منها الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والتصميم المبدئي، وقد تمت ولله الحمد بنجاح لننتقل الى المرحلة القادمة بكل ثقة”.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات بين مملكتي السعودية والبحرين، وتأتي ضمن إستراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج لربط الشعوب الخليجية من خلال سلسلة من المشاريع كقيام السوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي.

The post طرح مناقصة لبناء جسر آخر بين السعودية والبحرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية