رئيس المؤسسة الليبية للنفط: إنتاج ليبيا النفطي يصل إلى 1.30 مليون برميل يوميا

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام يصل إلى 1.30 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء.

وأوضح صنع الله على هامش مؤتمر النفط والغاز الذي انعقد في مدينة بنغازي اليوم، أن إنتاج البلاد يتراوح بين 1.25 و1.27 مليون برميل يوميا، ويصل أحيانا إلى 1.30 مليون برميل يوميا، على حد قوله.

وبلغ الإنتاج النفطي لليبيا 1.28 مليون برميل يوميًا في سبتمبر الماضي، وهو المستوى الأعلى لها منذ أغسطس من العام 2013، وتتطلع مؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا بحلول العام 2022.

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