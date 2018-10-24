الدولار يحافظ على ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي أمام الدينار

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي استمراره على صعوده لليوم الثالث على التوالي في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.550 دينار ليبي للبيع و 5.530 دينار للشراء, وليحافظ على فارق الدينار والنصف عن السعر الجديد للمركزي الليبي.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.540 دينار ليسجل لاحقاً مستويات منخفضة وصلت إلى 5.52 دينار قبل أن يرتفع من جديد عند الاغلاق الرسمي إلى5.550 دينار.

وبلغ سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي 6.300 دينار، بينما بلغ سعر الجنية الاسترليني 7.000 دينار.

بدوره أكد الصديق عمر الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعمل على معالجة الجمود الذي يعاني منه الاقتصاد الليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بالرغم من آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية، وقال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي ان سبب ارتفاع الدولار يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، وسيطرة السوق الموازي على الكاش والصكوك، بالاضافة إلى بطء الإجراءات التي تطلبها المصارف ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر.