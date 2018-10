لماذا قررت السودان زيادة انتاجها من الذهب؟

كشفت شركة التعدين الحكومية الرئيسية في السودان بأن إنتاج البلاد من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 78 طنا، متجاوزا توقعات الحكومة بنسبة 12%.

حيث قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية :

“إن الإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97% برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية”.

هذا وازدهر قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، ويقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يجري تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي السوداني من مورد للعملة الصعبة تحتاجه البلاد بشدة.

كما يأمل السودان في وضع حد لعمليات التهريب من خلال مراجعة آلية الشراء وضبط الأسعار بما يتوافق مع السعر في السوق العالمية.

وبعد انفصال جنوب السودان، استأثرت دولة الجنوب بحوالي 75% من إنتاج النفط، ولذا بدأت الخرطوم تركز على إنتاج الذهب لتعويض ما خسرته من عائدات النفط.

