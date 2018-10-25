ارتفاع صادرات النفط في ليبيا يقابله هبوط في الأسعار عالميا 

تزامنا مع إعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ارتفاع معدلات إنتاج النفط في ليبيا، وأنها تراوحت ما بين 1.25 إلى 1.30 مليون برميل يوميا، فقد شهد خام برنت تراجعا طفيفا في أسعاره عالميا.

إنتاج النفط يصل 1.3 مليون

صنع الله في ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز أكد أن حركة الإنتاج تتراوح بين 1.25 مليون و1.27 مليون برميل يوميا، وأنه يصل أحيانا إلى 1.3 مليون برميل يوميا، موضحا أن عدم استقراره راجع إلى ظروف الصيانة.

وبحسب مقاربات أجرتها وكالة رويترز، فإن إنتاج ليبيا من النفط عند أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2013، مضيفة أن مستويات الإنتاج الحالية دون معدلات الإنتاج قبل سنة 2011 التي كانت تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

وشدد صنع الله على أن مستقبل ليبيا يعتمد بشكل أساسي على وحدة قطاع النفط والغاز، وإعادة بناء الاقتصاد بالاعتماد على عائدات قطاع النفط المعتبرة، واصفا الملتقى بأنه خطوة هامّة من شأنها أن تشجّع على المزيد من الاستثمار، وتحثّ الشركاء الدوليين على العودة للعمل في ليبيا، ممّا سيعزّز القدرة الإنتاجية، ويساهم في زيادة الإيرادات النفطية.

الواحة تصل لـ 300 ألف

وفي سياق متصل، قال مصدر في شركة الواحة للنفط الليبية، إن الشركة تنتج نحو 300 ألف برميل يوميا، من خمسة حقول نفطية، هي: حقل الواحة وهو أكبرها، والسماح وجالو والظهرة والفارغ الذي طوّر حديثاً، إضافة إلى عدد آخر من الحقول الفرعية.

أسعار برنت تتراجع

في المقابل أشارت التقديرات اليوم الخميس إلى حصول هبوط في أسعار النفط، إذ بلغ سعر مزيج برنت 75.76 دولارا للبرميل، متراجعا 41 سنتا أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة، واللافت أن سعر برنت بلغ أعلى مستوى له خلال أكتوبر الحالي متجاوزا 86 دولارا للبرميل.

ويعود السبب في هبوط خام برنت لأدنى مستوى في 5 أسابيع إلى تعهد السعودية بالحفاظ على تزويد السوق بالإمدادات، وأيضا لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

ويبقى السؤال هل ينعكس تزايد معدلات إنتاج النفط في ليبيا، رغم التراجع الطفيف في أسعاره، على الاقتصاد في ليبيا، ويسهم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

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