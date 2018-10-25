رئيس الوفاق الليبية يتابع مع محافظ المركزي ووزيري المالية والاقتصاد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

تابع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بطرابلس، استعراض الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبحث الجوانب الفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق المستهدف من هذا البرنامج الذي يشمل حزمة من الإجراءات.

ووفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد تطرق الاجتماع من ناحية أخرى إلى أداء عدد من قطاع الخدمات العامة وبحث سبل تطويرها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين الجهات المعنية ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي في الجانبين المالي والاقتصادي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي عن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

وتضمن محضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أذن في منتصف الشهر الماضي، للمصارف التجارية على البدء في توزيع المنحة المضافة لمخصصات أرباب الأسر عن عام 2018 المقدرة بنحو 500 دولار للفرد، تنفيذا لبنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وقد أعلن المجلس الرئاسي، عن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183‎%‎، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية.

ومن المتوقع بعد تحديد رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أن يساوي سعر الدولار الواحد مقابل شراء الدينار من المصارف التجاري ثلاثة دنانير وتسعين قرشا.

وقد أعلن مصرف ليبيا المركزي، في الأول من أكتوبر الجاري، عن فتح منظومة النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والشخصية والدراسة والعلاج، وجاهزيتها للعمل.

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