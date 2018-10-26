سجلت اخر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 القيم الآتية خلال اخر تحديث للاسعار:
الدولار الأمريكي 5.580 دينار
اليورو الأوروبي 6.350 دينار
الجنية الإسترليني 7.050 دينار
الليرة التركية 1.050 دينار
الدينار التونسي 2.020 دينار
الجنية المصري 0.315 دينار
الدولار الكندي 4.250 دينار
الدينار الاردني 7.70 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.680 دينار
سعر كسر الذهب عيار 18 = 157 دينار
كسر الفضة = 2.10 دينار
بطاقات الفيزا دولار = 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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