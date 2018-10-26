سجلت اخر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 القيم الآتية خلال اخر تحديث للاسعار:

الدولار الأمريكي 5.580 دينار

اليورو الأوروبي 6.350 دينار

الجنية الإسترليني 7.050 دينار

الليرة التركية 1.050 دينار

الدينار التونسي 2.020 دينار

الجنية المصري 0.315 دينار

الدولار الكندي 4.250 دينار

الدينار الاردني 7.70 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.680 دينار

سعر كسر الذهب عيار 18 = 157 دينار

كسر الفضة = 2.10 دينار

بطاقات الفيزا دولار = 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.