أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 26/10/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 26 اكتوبر 2018 البقاء على حالة الارتفاع مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.580 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع ختام تعاملات السوق الموازي اليومية على ارتفاع وبلغ سعره اليوم 6.350 دينار.

بدوره استقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية على ارتفاع وبلغ سعره اليوم 7.050 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.570 دينار 5.550 دينار اليورو 6.330 دينار 6.250 دينار الجنية الاسترليني 7.020 دينار 6.940 دينار الليرة التركية 1.060 دينار 0.980 دينار الدينار التونسي 2.020 دينار 1.940 دينار الجنية المصري 0.315 دينار 0.307 دينار الدولار الكندي 4.250 دينار 4.170 دينار الدينار الاردني 7.70 دينار 7.620 دينار حوالات دبي-تركيا 5.680 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 157 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 183 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 209 دينار

كسر الفضة = 2.1 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 4.300 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 6.00 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 6.00 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.