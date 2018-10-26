العيساوي يبحث مع شركات صناعة الدقيق وضع آلية لحماية الإنتاج المحلي

ناقش وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق، علي العيساوي مع الشركات الخاصة للمطاحن والأعلاف وضع آلية تتضمن التنسيق مع نقابات المخابز ومعالجة القصور في الطرق السابقة، المتعلقة بتوزيع مادة الدقيق على المخابز.

وطلب العيساوي في اجتماع عقد، الخميس مع الشركات الخاصة بالتعاون مع مديري الإدارات بديوان الوزارة، باقتراح ضوابط ومعايير لحماية الإنتاج المحلي وكذلك معرفة مقدار الديون المتراكمة على صندوق موازنة الأسعار لصالح الشركات الخاصة.

وأكد الوزير، وفق الصفحة الرسمية للوزارة، استعداد الوزارة لتقديم الخدمات الممكنة للنهوض بالقطاع الخاص وتنميته؛ ليعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة، علي العيساوي استلم مهام عمله الأسبوع المنصرم بعد قرار تكليفه بمهام إدارة الوزارة.

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