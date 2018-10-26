إجراء من وزارة العمل لتنظيم الملاكات الوظيفية

أصدرت وزارة العمل قراراً بشأن إعداد الهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية وإعداد الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يندرج ضمن إطار التنظيم السليم للوصول إلى مرحلة ملاك وظيفي لكل وحدة إدارية وفق حجم العمل ومعدلات الأداء المقررة لمنع الزيادة في الوظائف الشاغرة.

وأضافت وزارة العمل بإن الأمر يتطلب إعداد هيكل تنظيمي وتنظيم داخلي مدروس يعبر عن المهام المطلوبة لكل وحدة إدارية وفق قرار إنشائها.

يُذكر أن الوزراة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تشكيل إدارة للتدريب والتكوين المهني في محاولة منها للتقليل من حجم البطالة.

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