الليبية للاستثمار ترفض المساس بالأصول المُجمدة في بريطانيا

خاطبت المؤسسة الليبية للاستثمار وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة “الستير بيرت” للمطالبة بعدم المساس بالأصول المالية الليبية المجمدة في بريطانيا، وعدم استغلالها في أي إجراءات أو مطالبات بتعويضات مالية مع التأكيد على عدم وجود أي أساس قانوني للتحفظ أو تغير ملكية الأصول الليبية.

وأوضح الكتاب أن الأصول المالية تتبع المؤسسة بشكل مباشر، وتم تجميدها عام 2011، وشدد الخطاب على أن المؤسسة ليست حكومة ليبيا ولها كيان خاص وذمة قانونية ومالية خاصة بها، وتعمل تحت جمعية عمومية ومجلس إدارة.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تهدف إلى الحفاظ على أموال الليبيين كافة، وتعمل على التقليل من الاعتماد على النفط وخلق التنوع في الاقتصاد الليبي.

وأوضحت المؤسسة في كتابها أن مشروع قانون تجميد الأصول الليبية سيطرح اليوم على مجلس العموم البريطاني.

يُذكر أن إجمالي الأرصدة المالية المجمدة تبلغ 67 مليار دولار، جزء منها يقع تحت سلطة المملكة المتحدة.

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