أسعار السلع التي ستصل للجمعيات الاستهلاكية‎ قريباً

حددت اللجنة المشكلة من صندوق موازنة الأسعار أسعار السلع التموينية التي ستصل قريبا إلى مخازن السلع التموينية.

وأكد الصندوق أنه سيوفر المدة القريبة القادمة 14 سلعة غذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وبحسب سعر التكلفة، بعد حصوله على الاعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وقال صندوق موازنة الأسعار، أن جميع السلع سيتم توفيرها خلال الأسابيع القادمة في جميع الجمعيات الاستهلاكية، وأنه ملزم بتوفير تلك السلع شهريا في الجمعيات الاستهلاكية المعتمدة لديه.

وفيما يلي قائمة بأسعار السلع الغذائية التي أعلن عنها صندوق موازنة الأسعار ونصيب كل شخص في الأسرة منها:

– الزيت 1.75 دينار، 4 علب للشخص

– السكر1.25 دينار، 3 كيلوجرامات للشخص

– الدقيق 1 دينار، 3 كيلو جرامات للشخص

– السميد 1,75 دينار، 3 كيلو جرامات للشخص

– التن 2 دينار، 3 علب للشخص

– الطماطم المعجون 750 درهم، 5 علب للشخص

– الجبنة 1 دينار، 6 علب للشخص

– المكرونة 750 درهما، 5 كيلوجرامات للشخص

– الارز 1.75 دينار، 3 كيلو جرامات للشخص

– اللحم 13 دينارا، 2 كيلوجرام للشخص

– البيض 5 دنانير، 30 بيضة للشخص

– الحليب 1.25 دينار، 5 علب للشخص

– حمص 2.5 دينار، نصف كيلوجرام للشخص

– فاصوليا 2.25 دينار، نصف كيلوجرام للشخص.

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