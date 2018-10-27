أسبوع اقتصادي مثير في ليبيا

شهد الأسبوع الماضي نشاطات اقتصادية كبيرة على المستوى المحلي، تركز أغلبها على قطاع النفط والطاقة، مرورا بالقطاع المصرفي والمالي في ليبيا

حيث شهدت مدينة بنغازي الأربعاء الماضي على تنظيم ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز بمشاركة واسعة من شركات نفطية محلية ومؤسسات أجنبية، كان أهمهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بجانب أعضاء مجلس الإدارة، والذي شدد على أهمية دور قطاع النفط في دعم باقي مؤسسات الدولة

قبل المعرض بأيام أصدرت مؤسسة النفط بياناً مشتركاً مع شركة الخليج العربي للنفط والغاز، أكدتا فيه على طبيعة سير العمل في ميناء الحريقة، وأن لا صحة للإشاعات التي روجت عن إيقاف التصدير.

صنع الله واصل متابعته لأعمال المؤسسات التابعة لقطاع النفط، ومن بينها شركة طيران النفط، حيث أكد الأسبوع الماضي أهمية الدعمِ للشركة، بما يضمن لها حصّةً في سوق النقلِ الجوّيّ.

مصارف

شهد مطلع الأسبوع الماضي على اجتماعات متواصلة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المديرين العامين للمصارف، بالإضافة لمدير عام شركة تداول، وذلك لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبحث آلية دعم القطاع المصرفي لمواجهة المشاكل، ومن بينها الفنية لضمان تنفيذ الإصلاحات.

من جهته أَعلَن مصرفُ الأمان أنه بإمكان عملائه الذين لديهم حساباتُ منحةِ عشرةِ آلاف دولارٍ إجراءُ تحويلاتٍ مباشرة بواسطة “السويفت” من حساباتهم بالعملة الأجنبية عبرَ تطبيقِ أمان موبايل -الصيرفة المباشرة-

وأعلنَ مصرفُ الجمهوريةِ مطلع الأسبوع الماضي استعدادَ كافةِ فروعهِ في المنطقة الجنوبية لاستقبالِ طلباتِ النقد الأجنبي للأغراضِ الشخصية بقيمةِ عشرةِ آلافِ دينارٍ لكلِ فرد. وبحسب المصرف يَجبُ على المُتقَدِّمِ تعبِئةُ نموذجِ شراءِ العملة.

الرئاسي والإصلاحات

الأسبوع الماضي شهد أيضا على مؤتمر صحفي للمتحدّثُ باسم رئيسِ المجلسِ الرئاسيّ محمد السلاك في المؤتمرِ الصحفيّ، قال فيه إن السرّاج يُتابعُ عمليّةَ الإصلاحِ الاقتصاديّ بما فيها العملُ على ملفِّ المحروقات، ما سينتج عنه رفعُ العبءِ عن الاقتصادِ الوطنيّ بحسب تعبيرِه.

النقل البحري

وقد نفت الشركَة الوطنية العامّة للنقلِ البحريّ عبَر حسابِهَا الرسمي، الأخبارَ المتداولَةَ بشأنِ اختفاءِ ثلاثِ ناقلاتِ نفطٍ تعودُ مُلكيّتُها للشركة، التي أكدت في بيانِها أنَّ كافَّةَ ناقلاتِها يعمَلْنَ بصورةٍ طبيعيّةٍ، وأنَّ كافّةَ الأشغالِ تسيرُ حسبَ الخطّة

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