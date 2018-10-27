هبوط إيرادات ليبيا من النفط والغاز 445 مليون دولار في أغسطس

طرابلس-العنوان

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة إن إيرادات البلاد من النفط والغاز انخفضت 455 مليون دولار لتصل إلى 1.57 مليار دولار في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

وعزت الشركة في بيان الانخفاض إلى إعلان القوة القاهرة في منطقة الهلال النفطي بعدما أدى القتال إلى إغلاق ميناءي السدرة ورأس لانوف لتصدير النفط في يونيو.

وقالت الشركة إن الإنتاج تأثر أيضا بالتحديات الأمنية الجارية في حقل الشرارة الذي هاجمه مسلحون في يوليو وخطفوا اثنين من العاملين.

وأضافت الشركة أن إيرادات سبتمبر ستعود “إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء المبيعات الفورية المتقدمة وتحقيقها مستويات الإنتاج المستهدفة”، دون أن تقدم رقما للإيرادات.

وكان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد قال في تصريحات صحفية يوم الأربعاء إن بلاده تنتج ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا من الخام.

ووفقا لتقديرات، ما زالت مستويات الإنتاج الحالية دون معدلات إنتاج البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل 2011، والتي كانت تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا. لكن الإنتاج عند أعلى مستوى منذ منتصف عام 2013.

ويتعطل الإنتاج من آن لآخر منذ الإطاحة بمعمر القذافي بسبب الاحتجاجات والإغلاقات التي تفرضها الجماعات المسلحة أو العاملون، فضلا عن اندلاع أعمال العنف.

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