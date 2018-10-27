تقنية ناجحة ترفع إنتاج النفط الليبي

نجحت إدارة هندسة المكامن بشركة مليتة للنفط والغاز من رفع مستوى إنتاج البئر A52 بحقل الوفاء من خلال تطبيق تقنية الرفع بوحدة الأنابيب الحلزونية التابعة لشركة شلمبرغير على البئر.

وتمكنت إدارة الهندسة من تطبيق تقنية الرفع بوحدة الأنابيب الحلزونية على البئر بالتعاون مع إدارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وعاد البئر النفطي إلى الإنتاج بعد توقفه في يوليو الماضي نتيجة انخفاض مستوى الضغط المطلوب بمنطقة الرأس ما تسبب في عجزه عن ضخ النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه التقنية سبق وأن كانت سبباً في إعادة تأهيل بئرين نفطيين الأولى عام 2017 من أنابيب الإنتاج الخاصة بالبئر A52، والأخرى بداية العام الجاري على البئر A20 .

يُذكر أن شركة مليتة تستعد لتطبيق تقنية الرفع بوحدة الأنابيب الحلزونية على عدد من الآبار النفطية وقع عليها اختيار الخبراء لتكون ضمن قائمة الآبار المُستهدفة للاستفادة من هذه التقنية.

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